Витория: для меня большая честь представлять такой великий клуб, как «Спартак»

Новый главный тренер московского «Спартака» Руй Витория прокомментировал своё назначение.
«Готов к новому испытанию. Для меня большая честь представлять такой великий клуб, как «Спартак», особенно в год его столетия. Вместе мы добьёмся успеха», — приводит слова Витории пресс-служба «Спартака».
«Спартак» подписал с португальским тренером соглашение сроком на два года. Московская команда анонсировала назначение Руя Витории видеороликом про шахматы.
Последним местом работы Витории был «Аль-Наср». Клуб из Саудовской Аравии он возглавлял с 2019 по 2020 год. В ходе своей карьеры Руй также тренировал «Бенфику», «Виторию», «Пасуш де Феррейра» и другие команды в Португалии.
«Спартак» занял второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2020/2021 и выступит в квалификации Лиги чемпионов.
- 24 мая 2021
-
20:42
-
20:38
-
20:34
-
20:20
-
20:17
-
20:15
-
19:57
-
19:53
-
19:48
-
19:39
-
19:35
-
19:34
-
19:24
-
19:23
-
19:22
-
19:05
-
18:51
-
18:44
-
18:21
-
18:20
-
18:09
-
17:44
-
17:39
-
17:37
-
17:30
-
17:30
-
17:24
-
17:23
-
17:19
-
17:13
-
16:58
-
16:51
-
16:50
-
16:30
-
16:26