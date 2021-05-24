Витория: для меня большая честь представлять такой великий клуб, как «Спартак»

Новый главный тренер московского «Спартака» Руй Витория прокомментировал своё назначение.



«Готов к новому испытанию. Для меня большая честь представлять такой великий клуб, как «Спартак», особенно в год его столетия. Вместе мы добьёмся успеха», — приводит слова Витории пресс-служба «Спартака».

«Спартак» подписал с португальским тренером соглашение сроком на два года. Московская команда анонсировала назначение Руя Витории видеороликом про шахматы.



Последним местом работы Витории был «Аль-Наср». Клуб из Саудовской Аравии он возглавлял с 2019 по 2020 год. В ходе своей карьеры Руй также тренировал «Бенфику», «Виторию», «Пасуш де Феррейра» и другие команды в Португалии.



«Спартак» занял второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2020/2021 и выступит в квалификации Лиги чемпионов.