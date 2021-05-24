Вейналдум близок к подписанию контракта с «Баварией»

Полузащитник «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум, у которого истёк действующий контракт с английским клубом, близок к продолжению карьеры в Германии, сообщает итальянский журналист Николо Скира в «Твиттере».
Представители футболиста находятся на стадии продвинутых переговоров с мюнхенской «Баварией». Немецкий клуб предложил игроку контракт до 2024 года с опцией продления ещё на сезон.
Сообщалось, что сам Жоржиньо хотел бы перебраться в «Баварию».
Вейналдум перешёл в «Ливерпуль» из «Ньюкасл Юнайтед» в 2016 году, а до этого выступал за ПСВ и «Фейеноорд». В нынешнем сезоне 30-летний хавбек принял участие в 38 матчах английской Премьер-лиги, в которых забил два гола.
Жоржиньо Вейналдум ранее поделился эмоциями после последнего матча в составе мерсисайдской команды. «Сейчас я стараюсь не расплакаться. На протяжении пяти лет все в «Ливерпуле» показывали свою любовь ко мне. Я буду скучать по этим людям. Надеялся провести ещё много лет в этом клубе, но, к сожалению, всё пошло не так, как хотелось. Пришла пора начать новое приключение», — сказал нидерландец.
- 24 мая 2021
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