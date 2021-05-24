Неймар не попал в сборную сезона французской Лиги 1 по версии WhoScored

Портал WhoScored представил символическую сборную завершившегося сезона французской Лиги 1.

Лучшим футболистом чемпионата Франции со средней оценкой 7,7 стал нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе, выигравший бомбардирскую гонку (27 забитых мячей в 31 матче). Второе и третье место делят нападающий «Лиона» Мемфис Депай (7,6) и форвард «Монпелье» Анди Делор (7,6). Примечательно, что в команду сезона попало больше игроков «Метца», который изначально считался одним из главных аутсайдеров Лиги 1, чем футболистов «ПСЖ» — экс-чемпиона Франции. Кроме того, в символической сборной не нашлось места для Неймара.



Сборная сезона Лиги 1: Кейлор Навас («ПСЖ»), Рейнилду Мандава («Лилль»), Бубакар Куйяте («Метц»), Жозе Фонте («Лилль»), Фабьен Сентонс («Метц»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Фарид Булая («Метц»), Бенжамен Андре («Лилль»), Карл Брийян Токо Экамби («Лион»), Анди Делор («Монпелье»), Мемфис Депай («Лион»).

К слову, российский полузащитник «Монако» Александр Головин завершил сезон со средней оценкой 7,16, заняв 16-е место в общем рейтинге футболистов завершившегося розыгрыша Лиги 1.