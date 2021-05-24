Гарри Магуайр: «МЮ» должен становиться победителем АПЛ. Нам мало второго места

Капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр прокомментировал завоевание манкунианцами серебряных медалей завершившегося сезона АПЛ.
«Думаю, мы прогрессируем. Если сравнивать с прошлым сезоном, то мы точно стали лучше. Провели действительно хорошую серию, но зимняя серия «Манчестер Сити» — это что-то невероятное, выдающееся. Нужно отдать им должное. Они не проигрывали около 20 матчей подряд.
Мы же по-глупому теряли очки в матчах со слабыми соперниками. Знаем, что можем и должны добиваться лучшего результата в некоторых матчах, в некоторых встречах быть безжалостнее к сопернику. Считаю, что перед матчами с топ-командами нам нужно выходить на поле с большой верой в собственную победу.
Но самое главное — это прогресс. Мы должны становиться победителями АПЛ. Нам мало второго места. Уверен, что мои партнёры по команде согласятся с этим», – цитирует Магуайра Sky Sports.
«Манчестер Юнайтед» (74) занял второе место в итоговой турнирной таблице АПЛ сезона-2020/2021.
- 24 мая 2021
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