Гарри Магуайр: «МЮ» должен становиться победителем АПЛ. Нам мало второго места

Капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр прокомментировал завоевание манкунианцами серебряных медалей завершившегося сезона АПЛ.



«Думаю, мы прогрессируем. Если сравнивать с прошлым сезоном, то мы точно стали лучше. Провели действительно хорошую серию, но зимняя серия «Манчестер Сити» — это что-то невероятное, выдающееся. Нужно отдать им должное. Они не проигрывали около 20 матчей подряд.



Мы же по-глупому теряли очки в матчах со слабыми соперниками. Знаем, что можем и должны добиваться лучшего результата в некоторых матчах, в некоторых встречах быть безжалостнее к сопернику. Считаю, что перед матчами с топ-командами нам нужно выходить на поле с большой верой в собственную победу.



Но самое главное — это прогресс. Мы должны становиться победителями АПЛ. Нам мало второго места. Уверен, что мои партнёры по команде согласятся с этим», – цитирует Магуайра Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед» (74) занял второе место в итоговой турнирной таблице АПЛ сезона-2020/2021.