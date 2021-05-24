«Милан» сделает последнее предложение Чалханоглу. Турком интересуется «Зенит»

«Милан» сделает последнее предложение по продлению контракта с полузащитником Хаканом Чалханоглу, сообщает итальянский журналист Николо Скира в «Твиттере».

Турок получил щедрое предложение из Катара. «Аль-Духаиль» предложил игроку контракт до 2024 года с зарплатой € 8 млн плюс бонус в размере € 8 млн при подписании соглашения. Турецкий футболист хотел бы остаться в Европе.

«Чемпионат» сообщал, что «Зенит» прорабатывает вариант с подписанием Хакана Чалханоглу. Главный тренер петербургской команды Сергей Семак очень заинтересован в подписании атакующего полузащитника.



Чалханоглу выступает за «Милан» с 2017 года. Ранее он играл за «Байер», «Гамбург» и «Карлсруэ». Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 35 млн.