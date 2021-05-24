Тухель пошутил о возможном участии Н'Голо Канте в финальном матче Лиги чемпионов

Главный тренер «Челси» Томас Тухель выразил надежду, что вратарь Эдуард Менди и полузащитник Н'Голо Канте смогут принять участие в финальном матче Лиги чемпионов.



«По Менди могу сказать то, что у нас всё ещё есть надежда, что он присоединится к нам на тренировке в среду и будет тренироваться уже в общей группе. Он значительно продвинулся в своём лечении. Нам нужно ещё понаблюдать за ходом его восстановления, но мы надеемся, что в среду он вернётся к тренировкам.



В то же время у нас есть вера, что если Эдуард не успеет восстановиться, то мы не останемся в беде, потому что у нас есть ещё один сильный голкипер, находящийся на скамейке запасных, — Кепа Аррисабалага.



По Канте ничего не изменилось. Мы просто выпустим его на предматчевую тренировку и не будем прислушиваться к врачам и физиотерапевтам. Звучит неплохо. Ха-ха», — приводит слова Тухеля Sky Sports.

Финал Лиги чемпионов состоится 29 мая в Порту (Португалия), начало — в 22:00 мск. В матче за главный клубный трофей Европы сойдутся «Манчестер Сити» и «Челси».