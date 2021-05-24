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В команду сезона Бундеслиги по версии WhoScored включены всего два футболиста «Баварии»

В команду сезона Бундеслиги по версии WhoScored включены всего два футболиста «Баварии»
Максим Хрущ
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Портал WhoScored представил символическую сборную завершившегося сезона немецкой Бундеслиги.

Звание лучшего футболиста сезона в чемпионате Испании досталось нападающему мюнхенской «Баварии» Роберту Левандовскому, который получил оценку 8,1. Второе и третье место делят нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд и полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих. Оба футболиста получили оценку 7,6.

Примечательно, что в команду сезона попали всего два футболиста «Баварии», которая стала чемпионом Германии.

Сборная сезона Бундеслиги: Рафал Гикевич («Аугсбург»), Рафаэл Геррейру («Боруссия» Д), Вилли Орбан («РБ Лейпциг»), Матс Хуммельс («Боруссия» Д), Кристофер Триммель («Унион»), Матеус Кунья («Герта»), Максимилиан Арнольд («Вольфсбург»), Йозуа Киммих («Бавария»), Джейдон Санчо («Боруссия» Д), Эрлинг Холанд («Боруссия» Д»), Роберт Левандовски («Бавария»).

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