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WhoScored объявил команду сезона-2020/2021 из европейских топ-чемпионатов

WhoScored объявил команду сезона-2020/2021 из европейских топ-чемпионатов
Максим Хрущ
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Портал WhoScored представил символическую сборную завершившегося сезона, состоящую исключительно из футболистов топ-5 европейских чемпионатов (АПЛ, Бундеслига, Серия А, Лига 1 и Примера).

Звание лучшего футболиста сезона досталось нападающему «Барселоны» Лионелю Месси, который получил оценку 8,5. Второе место занял Роберт Левандовски из «Баварии» (81). Третье место делят между собой Килиан Мбаппе из «ПСЖ» и Кевин Де Брёйне из «Манчестер Сити» с оценками 7,7.

Сборная сезона топ-5 европейских чемпионатов: Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Тео Эрнандес («Милан»), Вилли Орбан («РБ Лейпциг»), Матс Хуммельс («Боруссия» Д), Жоау Канселу («Манчестер Сити»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Йозуа Киммих («Бавария»), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»), Жерар Морено («Вильярреал»), Роберт Левандовски («Бавария»), Лионель Месси («Барселона»).

Фото: WhoScored

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