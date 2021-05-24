Гвардиола признан лучшим тренером сезона в Англии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола был признан лучшим тренером сезона по версии Ассоциации менеджеров Лиги.
«Я очень рад получить эту награду во второй раз, но такая награда возможна только в том случае, если тренер окружён лучшими профессионалами. Мои игроки были великолепны — их преданность и профессионализм никогда не поддавались сомнению, даже в этом сезоне, который был самым сложным из всех, с которыми мы когда-либо сталкивались.
Мои помощники тоже заслуживают самой высокой похвалы. Мне так повезло, что у меня есть команда людей, которые отдают всё, что у них есть, каждый день, чтобы убедиться, что «Манчестер Сити» — лучшее, что мы можем сделать. Эта награда посвящена им и разделяется с ними», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.
Хосеп Гвардиола привёл «Манчестер Сити» к третьему титулу английской Премьер-лиги за четыре сезона, опередив ближайших соперников — «Манчестер Юнайтед» — на 12 очков, а также поспособствовал выигрышу четвёртого подряд Кубка английской лиги.
Ассоциация менеджеров Лиги (LMA) — это профсоюз тренеров английской Премьер-лиги, EFL (английской футбольной лиги) и национальных сборных Англии различных возрастов.
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