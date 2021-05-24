Радимов отреагировал на информацию о том, что он устроил драку на вокзале
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Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов отреагировал на информацию о том, что он сегодня, 24 мая, устроил драку на одном из вокзалов Санкт-Петербурга.
«Нет, конечно, не было. Вообще ничего. Вы можете камеры проверить. Не выдумывайте», — приводит слова Радимова 78.ru.
Ранее в СМИ появилась информация, что Радимов, выходя из «Сапсана» в Санкт-Петербурге, ударил другого пассажира. Прекратить драку, разняв конфликтующих, пытался друг Радимова. СМИ сообщали о том, что Владислав в момент конфликта был пьян.
«Зенит-2» Радимова располагается на третьей строчке во 2-й группе Профессиональной футбольной лиги с 51 очком после 26 матчей, уступая «Олимпу-Долгопрудному» (62) и московскому «Динамо-2» (52).
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