Гари Невилл: чувствую особую теплоту к Фодену. Надеюсь он зажжёт на Евро-2020

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл высоко оценил игру полузащитника «Манчестер Сити» Филипа Фодена.



«Я чувствую особую теплоту к Филу Фодену из-за того, что он из Большого Манчестера. Из-за моего воспитания в „Манчестер Юнайтед“ я действительно чувствую себя очень близким с футболистами, которые выходцы из этих мест.



Фоден — невероятный талант, и он вышел за рамки разговоров о его потенциальном таланте — он уже творит на поле. В больших матчах этот парень всегда на высоте. Он тот, с кем можно бороться за победу в каждой встрече. В „Сити“ смотрят не только на Кевина Де Брёйне, Рахима Стерлинга или Рияда Мареза, они смотрят на Фодена как на того, кто приносит победы в решающих матчах.



Я действительно с нетерпением жду финала Лиги чемпионов, не потому, что хочу, чтобы „Ман Сити“ выиграл его. По какой-то причине я хочу, чтобы именно Фоден преуспел в Порту. Сейчас Фоден окружен хорошими людьми, настоящими профессионалами, великими игроками и он сам становится таковым. Я надеюсь, что так будет и дальше, особенно в сборной Англии. Этим летом мы увидим его в футболке национальной команды, и я надеюсь, что он зажжёт на Евро», — приводит слова Невилла Sky Sports.



В завершившемся сезоне АПЛ Филип Фоден провёл 28 матчей, забил 9 голов и стал автором 5 результативных передач.