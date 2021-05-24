Денис Черышев присоединился к сборной России
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Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев присоединился к сборной России на подготовительном к Евро-2020 сборе в Австрии, информирует пресс-служба национальной команды.
«Черышев приехал в сборную. Денис, мы очень скучали», — написала пресс-служба сборной России в «Твиттере», прикрепив фото футболиста.
Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, в числе которых есть и Санкт-Петербург. Сборной России на групповом этапе предстоит встретиться с национальными командами Бельгии, Дании и Финляндии. При этом с бельгийцами подопечные Станислава Черчесова играли в квалификации.
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