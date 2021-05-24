Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев присоединился к сборной России на подготовительном к Евро-2020 сборе в Австрии, информирует пресс-служба национальной команды.

«Черышев приехал в сборную. Денис, мы очень скучали», — написала пресс-служба сборной России в «Твиттере», прикрепив фото футболиста.

Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, в числе которых есть и Санкт-Петербург. Сборной России на групповом этапе предстоит встретиться с национальными командами Бельгии, Дании и Финляндии. При этом с бельгийцами подопечные Станислава Черчесова играли в квалификации.