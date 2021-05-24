Александер-Арнольд: расизм в мой адрес причиняет боль моим родителям. Это отвратительно

Защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Трент Александер-Арнольд поделился мнением о проблеме расизма в современном мире.



«После поражения от «Реала» в финале Лиги Чемпионов сезона-2018/2019 я получил множество расистских оскорблений в соцсетях. Меня это никак не задело, но я знаю, что задело моих родителей. Я появился на свет благодаря этим людям, они хотят защитить меня, они читают подобные вещи и чувствуют себя беспомощными, потому что они не в силах это прекратить.



Цепляться к людям из-за цвета их кожи, из-за того, что они выглядят по-другому, отвратительно. Это действительно потрясло людей вокруг меня и поразило их сердца. Все забывают, что мы такие же обычные люди, у нас есть родные и близкие, у нас есть семьи, которым приходится видеть и иметь дело со всеми этими неприятными вещами.



Я каждый день нахожусь рядом с профессионалами. С подросткового возраста я наблюдал, как старшие игроки справляются с жестоким обращением к себе. Я изучал их опыт, чтобы отрешиться от подобного негатива. Со временем я выработал свои собственные привычки справляться с трудностями, основанные на этом, но у моих мамы и папы не было такой подготовки. Это причиняет им боль, и им трудно игнорировать расистские оскорбления в мой адрес.



Я же отношусь к тому типу людей, которые не просматривают комментарии и сообщения, чтобы не искать негатива. Но иногда открываешь соцсети, и сталкиваешься с проявление расизма — его не приходится искать. Расистские оскорбления наиболее заметны и неприемлемы.



Я создал для себя барьер, чтобы не позволить этому повлиять на меня, потому что это может оказать большое влияние. Но то, что это не влияет на меня так сильно, как на другого игрока, не означает, что нападать на меня с оскорблениями нормально. Это влияет на моих родителей, и это хуже, чем для меня. Подобного быть не должно, ни в какой форме», – приводит слова Александер-Арнольда The Independent.

В завершившемся сезоне Трент Александер-Арнольд провёл 36 матчей в АПЛ, стал автором 2 голов и 7 результативных передач. «Ливерпуль», несмотря на обилие травм, завершил сезона на третьем месте в турнирной таблице и сыграет в следующем сезоне в Лиге чемпионов.