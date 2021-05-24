Полузащитник «Фулхэма» перенесёт операцию по пересадке почки

Полузащитник «Фулхэма» Кевин Макдональд в ближайшее время перенесёт операцию по пересадке почки.



«Для тех, кто интересуется, как обстоят дела с моим здоровьем. В эту пятницу брат должен сделать мне пересадку почки. Я сообщу вам о своём выздоровлении. Как всегда, спасибо за вашу поддержку», — написал 32-летний полузащитник на своей странице в «Инстаграме».

Кевин Макдональд в скором времени перенесёт операцию по пересадке почки Фото: https://www.instagram.com/kevmcdonald6/

Макдональд выступает за «Фулхэм» с 2016 года и провёл за «дачников» 128 матчей. В этом сезоне он не играл за лондонский клуб из-за болезни, а также отказался от возможности уйти в аренду в другой клуб.



Шотландский футболист страдает хроническим заболеванием почек. Операция по пересадке почки должна была состояться ещё в феврале, но из-за COVID-19 трансплантацию пришлось отложить.