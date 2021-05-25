Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Трезеге: если президент Путин позвонит, то Кубок Европы может остаться в России

Трезеге: если президент Путин позвонит, то Кубок Европы может остаться в России
Вячеслав Моренко
Комментарии

Бывший нападающий «Монако», «Ювентуса» и сборной Франции Давид Трезеге стал гостем передачи «Вечерний Ургант», в которой представил трофей предстоящего чемпионата Европы по футболу.

«Могу ли я считать Кубок Европы своим, потому что забил гол итальянцам в финале чемпионата Европы? Да, точно, это мой кубок и он принадлежит мне, потом я привезу его к себе. На самом деле, это большое счастье выиграть чемпионат Европы, забить итальянцам в финале и держать этот трофей. Такое невозможно забыть.

Сколько бутылок шампанского помещается в этот кубок? По-моему мнению, если выиграет Франция – то где-то 7 бутылок шампанского, а если Россия – то 7 бутылок водки.

Есть ли шанс у сборной России оставить этот кубок в нашей стране в этом году? Если президент Путин позвонит – да, он может остаться в России», — рассказал Трезеге.

Календарь чемпионата Европы по футболу
Новость по теме
Трезеге: до начала Евро-2020 привьюсь вакциной от коронавируса
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021