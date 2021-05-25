Трезеге: если президент Путин позвонит, то Кубок Европы может остаться в России

Бывший нападающий «Монако», «Ювентуса» и сборной Франции Давид Трезеге стал гостем передачи «Вечерний Ургант», в которой представил трофей предстоящего чемпионата Европы по футболу.



«Могу ли я считать Кубок Европы своим, потому что забил гол итальянцам в финале чемпионата Европы? Да, точно, это мой кубок и он принадлежит мне, потом я привезу его к себе. На самом деле, это большое счастье выиграть чемпионат Европы, забить итальянцам в финале и держать этот трофей. Такое невозможно забыть.



Сколько бутылок шампанского помещается в этот кубок? По-моему мнению, если выиграет Франция – то где-то 7 бутылок шампанского, а если Россия – то 7 бутылок водки.



Есть ли шанс у сборной России оставить этот кубок в нашей стране в этом году? Если президент Путин позвонит – да, он может остаться в России», — рассказал Трезеге.

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