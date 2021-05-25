В руководстве «Тоттенхэма» рассматривают вариант с возвращением Почеттино

Руководители лондонского «Тоттенхэма» готовы рассмотреть вариант с возвращением на должность главного тренера 49-летнего аргентинского специалиста Маурисио Почеттино, ныне возглавляющего французский «Пари-Сен Жермен», сообщает The Independent.

Как отмечает источник, к данной мысли боссов «Тоттенхэма» подталкивают слухи о возможном уходе из клуба звёздного нападающего Гарри Кейна, который в случае назначения Маурисио может изменить свои планы. Сам же Почеттино на данный момент рассматривает работу в «ПСЖ» более сложной, чем он ожидал, поэтому он может быть открыт для возвращения в Англию. Если же действительно президент «Тоттенхэма» пойдёт на такой шаг, то данный жест может значительно успокоить недовольных болельщиков «шпор»

Почеттино возглавлял «Тоттенхэм Хотспур» с 2014 по 2019 год, а до этого тренировал «Саутгемптон» и «Эспаньол». Со «шпорами» аргентинский специалист доходил до финалов Лиги чемпионов и Кубка английской лиги.