Гари Невилл не поддержал идею возвращения Роналду в «МЮ»
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Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал слухи о возможном возвращении Криштиану Роналду в команду.
«Мне это нравится, но лучше оставить воспоминания там, где они есть», – написал Невилл в своём аккаунте в «Твиттере».
Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. Португалец забил 118 голов и сделал 69 передач в 292 играх за команду. В составе «Юнайтед» Роналду выиграл Лигу чемпионов и трижды становился чемпионом Англии.
Контракт игрока с «Ювентусом» действует до лета 2022 года. Напомним, 36-летний португальский нападающий является воспитанником «Спортинга». Роналду выступает в составе «Ювентуса» с 2018 года, перейдя в итальянский клуб из мадридского «Реала» за € 117 млн.
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