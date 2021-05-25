Витория возглавил «Спартак», сборная проиграла Словакии на ЧМ. Главное к утру

Московский «Спартак» подписал с тренером Руем Виторией контракт на два года, хоккейная сборная России проиграла Словакии на чемпионате мира, а ЦСКА прошёл «Зенит» в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».
1. «Спартак» подписал с Виторией контракт на два года.
2. Сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира по хоккею, уступив Словакии.
3. ЦСКА обыграл «Зенит» и вышел в финал Единой лиги ВТБ.
4. Курбан Бердыев может возглавить «Кайрат».
5. «Питтсбург» проиграл «Айлендерс», несмотря на шайбу Малкина, у Сорокина 48 сейвов.
6. Роман Сафиуллин победил в первом раунде квалификации «Ролан Гаррос».
7. «Зенит» интересуется Хаканом Чалханоглу из «Милана».
8. Заменили флаги России и Беларуси, канадцы снова опозорились. Главные новости дня ЧМ-2021.
9. Даниил Медведев проиграл Корентену Муте в своём втором матче на турнире UTS4.
10. Митрюшкин покинул немецкую «Фортуну», так и не сыграв за команду ни одного матча.
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