Витория возглавил «Спартак», сборная проиграла Словакии на ЧМ. Главное к утру

Московский «Спартак» подписал с тренером Руем Виторией контракт на два года, хоккейная сборная России проиграла Словакии на чемпионате мира, а ЦСКА прошёл «Зенит» в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».

1. «Спартак» подписал с Виторией контракт на два года.

2. Сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира по хоккею, уступив Словакии.

3. ЦСКА обыграл «Зенит» и вышел в финал Единой лиги ВТБ.

4. Курбан Бердыев может возглавить «Кайрат».

5. «Питтсбург» проиграл «Айлендерс», несмотря на шайбу Малкина, у Сорокина 48 сейвов.

6. Роман Сафиуллин победил в первом раунде квалификации «Ролан Гаррос».

7. «Зенит» интересуется Хаканом Чалханоглу из «Милана».

8. Заменили флаги России и Беларуси, канадцы снова опозорились. Главные новости дня ЧМ-2021.

9. Даниил Медведев проиграл Корентену Муте в своём втором матче на турнире UTS4.

10. Митрюшкин покинул немецкую «Фортуну», так и не сыграв за команду ни одного матча.