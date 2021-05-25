Даниэль Себальос попрощался с «Арсеналом»

Полузащитник мадридского «Реала» Даниэль Себальос, выступавший за «Арсенал» на правах аренды, покинул лондонский клуб. Он попрощался с командой в своём «инстаграме».

«Спасибо „Арсеналу“ и всем „канонирам“. За то, что с первого дня встретили меня с такой любовью. За то, что я получил опыт ощутить себя „канониром“ и стать частью вашей семьи.



Трудный год — по многим причинам — подошёл к концу. Особенно не хватало домашних матчей на „Эмирейтс“ со зрителями. Тем не менее, уверяю вас, я никогда не забуду вашу теплоту и поддержку в каждом моменте. Я уверен, что «Арсенал», как славная и великая команда, вскоре вернётся на вершину, будет выигрывать чемпионаты и станет примером, как было всегда. Клуб, и особенно его болельщики, этого заслуживают, и я уверен, что они этого добьются.



Я хочу, чтобы вы знали: я всегда очень много работал и старался как можно лучше выступать за этот клуб. Желаю вам всего лучшего и успехов, которые, я уверен, придут», — написал Себальос.

Испанский полузащитник защищал цвета «Арсенала» с июля 2019 года, в нынешнем сезоне он провёл за лондонский клуб 25 матчей в Премьер-лиге и отметился 3 результативными передачами.

Видеообзор матча «Арсенал» — «Брайтон