Как жить дальше. Разбор 38-го тура АПЛ и вообще

«Чемпионат» и Okko Спорт публикуют новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Гриши Телингатера. Обсуждаем 38-й тур АПЛ и итоги сезона. «Челси» проиграл «Астон Вилле», но попал в Лигу чемпионов, «Лестер» дома проиграл «Тоттенхэму», Гарри Кейн – лучший бомбардир и лучший ассистент АПЛ, Агуэро прощается с «Манчестер Сити», трансферы «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала», хэппи-энд «Ливерпуля».
Подкаст «Хаит и Телингатер. Обзор АПЛ» теперь доступен на мультиплатформенном стриминговом сервисе «СберЗвук». Скачивайте приложение, слушайте подкаст в фоновом режиме и добавляйте в любимые.
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Кирилл разбирает развязки топ-лиг на своём канале. Гриша разбирает слёзы Гвардиолы и выбитый зуб Габриэла в своём «Телеграме».
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В этом выпуске:
0:00 – Привет попугаям!
1:35 – «Ливерпуль»: перезагрузка.
15:24 – «Челси»: Джеймс в опорке и провокация Грилиша.
33:15 – «Лестер»: драма Шмейхеля.
37:51 – «Тоттенхэм»: как Кейну вырваться, если контракт ещё три года?
46:31 – «МЮ»: впервые в истории клуба без поражений в гостях.
1:04:54 – «Сити»: Агуэро ушёл по-царски (речь не про дубль!).
1:18:01 – «Арсенал»: Габриэлу выбили зуб, отмечая уход Давида Луиса.
1:33:14 – Не «бог вам рефери».
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