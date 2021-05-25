Гари Невилл назвал лучшую пару полузащитников в истории английского футбола

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл пообщался с болельщиками в своём «твиттере» и ответил на ряд вопросов.
В частности, Гари попросили назвать лучшую пару полузащитников, с которыми он играл. Невилл ответил: «Пол Скоулз и Рой Кин. Лучшая пара в истории английского футбола». На вопрос о том, кто из бывших игроков «МЮ» мог бы усилить команду сейчас, Невилл вновь ответил: Рой Кин.
Гари также выразил уверенность в том, что руководство «МЮ» не станет увольнять главного тренера Уле-Гуннара Сульшера предстоящим летом. Лучшим игроком сезона Невилл назвал защитника «Манчестер Сити» Рубена Диаша.
«Манчестер Юнайтед» завершил розыгрыш АПЛ с 74 набранными очками, что позволило подопечным Сульшера занять итоговое второе место в турнирной таблице. «МЮ» отстал от чемпиона — «Манчестер Сити» — на 12 очков.
Видеообзор матча «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед»
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