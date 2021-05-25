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Отец Кудряшова: во всех городах, где играл Фёдор, он помогал детским домам

Отец Кудряшова: во всех городах, где играл Фёдор, он помогал детским домам
Алексей Ласнов
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Василий Кудряшов, отец нападающего «Антальяспора» и сборной России Фёдора Кудряшова, рассказал о благотворительной деятельности, которой занимается его сын.

«Доходы позволяют Фёдору заниматься благотворительностью, хотя он это не афиширует. Оплатил друзьям-футболистам из сибирской глубинки дорогостоящие операции в Москве и Новосибирске. Во всех городах, где играл, посещал детские дома и выделял деньги на оборудование и игрушки. Вместе с другими футболистами помогал детям с ограниченными возможностями. Поддержал инициативу друга детства Рустама Мурашова по открытию в Братске детского футбольного клуба «Заря». В городе проводится турнир на призы Фёдора Кудряшова», — цитирует Кудряшова-старшего «Матч ТВ».

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