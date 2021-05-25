Агент: интерес к Вишневски действительно есть, и не только из России и Германии

Паулюс Пакнис, представитель агентства INNfootball, которое ведёт дела польского защитника Пшемыслава Вишневски, прокомментировал информацию о возможном переходе игрока в один из российских клубов.



«Пока рано что-либо комментировать. Интерес к игроку действительно есть, и не только из России и Германии. За ним следят и в Серии А, есть вариант с клубом-участником Лиги чемпионов. Но это не чемпионат из первой пятёрки. На данный момент всё в стадии переговоров, поэтому давайте обойдёмся без названий клубов.

Вишневски — классический центральный защитник, фактурный, рост 1 м 95 см. Скоро ему будет 23 года. Ранее он привлекался в молодёжную сборную. В нынешнем чемпионате Польши он полностью отыграл все матчи, кроме одной игры. Провёл хороший сезон. Очевидно, что он созрел для перехода на новый уровень», — сказал Пакнис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Центральный защитник «Гурника» Пшемыслав Вишневски интересен сразу нескольким клубам Российской Премьер-Лиги. В их числе есть московский «Локомотив» и «Краснодар».