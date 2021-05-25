Источник: Роман Зобнин хочет уехать в Европу. Его задевает судейство в РПЛ

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин намерен продолжить карьеру в одном из европейских клубов.



По информации «РБК-Спорт», о своём желании 27-летний футболист сообщил своему окружению. По словам источника, Роман в течение последних двух лет ставил себе главной целью переход за границу. Особенно задевает игрока уровень судейства в России — это одна из причин его желания уехать. При этом, если трансфер не состоится, Зобнин хочет продолжить выступать за «Спартак».



Как отмечает издание, директор «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов заявил, что Зобнин никому в руководстве о своём желании уехать в европейский клуб не сообщал.



Зобнин защищает цвета «Спартака» с 2016 года, а до этого выступал за «Динамо». В завершившемся сезоне хавбек принял участие в 28 матчах Российской Премьер-Лиги, забил один гол и отдал три результативные передачи.