«Поднять паруса и только к золотым звёздам!» Ракицкий поздравил «Зенит» с 96-летием

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий поздравил петербургский клуб с днём рождения.

«96 лет клубу, который принял меня как родного! „Зенит“, с днём рождения! Поднять паруса и только к золотым звёздам!», — написал Ракицкий на своей странице в «Инстаграме».

Ракицкий перешёл в «Зенит» в конце января 2019 года из донецкого «Шахтёра», за который выступал на протяжении всей карьеры. Трансфер украинского футболиста обошёлся сине-бело-голубым в € 10 млн. В составе «Зенита» Ярослав — трёхкратный чемпион России. С «Шахтёром» Ракицкий завоевал восемь чемпионских трофеев.

25 мая петербургский «Зенит» отмечает день рождения. Весной 1925 года были организованы футбольные команды физкультурного кружка Ленинградского металлического завода, с 1929 года ставшего носить имя Сталина. В феврале 1939 года ЛМЗ был передан в ведение Наркомата вооружений, при котором находилось ДСО «Зенит».