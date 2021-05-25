ЦСКА предложил за Адема Ляича более € 5 млн

Полузащитник «Бешикташа» Адем Ляич может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге.
Как сообщает ortacizgi.com со ссылкой на главного редактора Fotomac Зеки Узундурукана, сербом вновь заинтересовался ЦСКА. Армейцы сделали предложение по игроку в размере более чем € 5 млн, однако турецкий клуб намерен выручить с продажи € 7-10 млн.
В 2016 и 2018 годах неоднократно сообщалось об интересе к Ляичу со стороны «Спартака». В 2019 году появлялась информация о желании ЦСКА приобрести футболиста.
Ляич начинал карьеру в «Партизане», а впоследствии выступал за «Фиорентину», «Рому», «Интер» и «Торино». Цвета «Бешикташа» он защищает с 2018 года. В минувшем сезоне, завершившемся для команды чемпионством, 29-летний хавбек провёл 22 матча в Суперлиге, забил два гола и отдал три результативные передачи.
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