«Валенсия» сообщила о заражении одного из игроков COVID-19. Сейчас он в сборной

Один из футболистов «Валенсии» заразился коронавирусной инфекцией, сообщается на официальном сайте клуба.

«Обнаружив заражение коронавирусом у одного из футболистов первой команды, который находится в расположении своей национальной команды, „Валенсия“ активировала протокол COVID-19, следуя строгим регламентам Ла Лиги и клуба», — сообщает пресс-служба «Валенсии».

Отметим, вчера, 24 мая, полузащитник «Валенсии» Денис Черышев присоединился к сборной России на сборе в Австрии, являющемся подготовительным к Евро-2020. Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, в числе которых есть и Санкт-Петербург. Сборной России на групповом этапе предстоит встретиться с национальными командами Бельгии, Дании и Финляндии.