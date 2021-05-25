Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Брондбю» впервые за 16 лет стал чемпионом Дании

«Брондбю» впервые за 16 лет стал чемпионом Дании
Михаил Рождественский
Комментарии

«Брондбю» завоевал титул чемпиона Дании по итогам сезона-2020/2021.

В главном турнире датской Суперлиги команда заняла первое место в турнирной таблице, а впоследствии сумела удержать лидерство в плей-офф чемпионата. В итоговой таблице «Брондбю» опередил «Мидтьюлланн» на одно очко.

Этот чемпионский титул стал для «Брондбю» 11-м в истории и первым за 16 лет. Ранее команда становилась лучшей в национальном первенстве в 1985, 1987, 1988, 1990, 1991, 1996, 1997, 1998, 2002 и 2005 годах. Также клуб является семикратным обладателем Кубка Дании и Кубка лиги и четырёхкратным обладателем Суперкубка страны.

Ранее в матче между «Брондбю» и «Мидтьюлланном» произошёл забавный инцидент. Главный тренер хозяев Нильс Фредериксен нашёл оригинальный способ коммуникации с игроками своей команды. Чтобы передать футболистам «Брондбю» сообщение, специалист взял тактическую доску, написал на ней «Продолжайте атаковать» и держал её в руках, стоя у тренерской скамьи.

Новость по теме
Датский тренер объяснил, зачем дал указание игрокам с помощью надписи на тактической доске
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021