«Брондбю» впервые за 16 лет стал чемпионом Дании

«Брондбю» завоевал титул чемпиона Дании по итогам сезона-2020/2021.
В главном турнире датской Суперлиги команда заняла первое место в турнирной таблице, а впоследствии сумела удержать лидерство в плей-офф чемпионата. В итоговой таблице «Брондбю» опередил «Мидтьюлланн» на одно очко.
Этот чемпионский титул стал для «Брондбю» 11-м в истории и первым за 16 лет. Ранее команда становилась лучшей в национальном первенстве в 1985, 1987, 1988, 1990, 1991, 1996, 1997, 1998, 2002 и 2005 годах. Также клуб является семикратным обладателем Кубка Дании и Кубка лиги и четырёхкратным обладателем Суперкубка страны.
Ранее в матче между «Брондбю» и «Мидтьюлланном» произошёл забавный инцидент. Главный тренер хозяев Нильс Фредериксен нашёл оригинальный способ коммуникации с игроками своей команды. Чтобы передать футболистам «Брондбю» сообщение, специалист взял тактическую доску, написал на ней «Продолжайте атаковать» и держал её в руках, стоя у тренерской скамьи.
- 25 мая 2021
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