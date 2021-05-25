«Зенит» в день рождения представил новую аранжировку клубного гимна
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«Зенит» на своём YouTube-канале опубликовал видеоклип, в котором звучит новая аранжировка клубного гимна на мелодию песни «Город над вольной Невой».
«Работая над поздравлением клуба, авторы видео переосмыслили традиционную аранжировку гимна болельщиков «Зенита», сохранив узнаваемую мелодию. В новой версии клубного гимна и одной из самых известных песен о Петербурге ноты, сыгранные на классических музыкальных инструментах, заменили звуки города.
Сине-бело-голубые — движение, объединяющее миллионы людей по всему миру. Болеть за «Зенит» — значит петь гимн в унисон в начале каждого матча, играть в такт вместе с великим городом. Болеть за «Зенит» — значит быть петербуржцем. С праздником!», — сообщает пресс-служба клуба.
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