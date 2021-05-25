Модрич продлил контракт с «Реалом»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич остаётся в испанском клубе.
«Реал» и Лука Модрич договорились продлить контракт игрока. Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2022 года», — сообщает пресс-служба мадридцев.
Сообщалось, что 35-летний хорват согласился на понижение зарплаты. В нынешнем сезоне Модрич провёл за «Реал» 49 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает Модрича в € 10 млн.
Хорватский полузащитник выступает в составе «королевского клуба» с 2012 года. Ранее Модрич играл за «Тоттенхэм», загребское «Динамо» и «Зриньски».
В составе «Реала» Модрич четыре раз выигрывал Лигу чемпионов, дважды побеждал в чемпионате Испании, становился обладателем Кубка и трёх Суперкубков страны, трижды брал Суперкубок УЕФА и четыре раза побеждал на Клубном чемпионате мира.
- 25 мая 2021
-
13:22
-
13:19
-
13:17
-
12:40
-
12:39
-
12:22
-
12:19
-
12:15
-
12:08
-
12:02
-
12:00
-
11:46
-
11:30
-
11:28
-
11:18
-
11:12
-
11:12
-
10:51
-
10:47
-
10:33
-
10:24
-
10:16
-
10:08
-
09:47
-
09:22
-
09:21
-
08:48
-
08:30
-
07:40
-
07:16
-
06:45
-
05:17
-
04:40
-
04:18
-
03:53