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Модрич продлил контракт с «Реалом»

Модрич продлил контракт с «Реалом»
Алексей Ласнов
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Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич остаётся в испанском клубе.

«Реал» и Лука Модрич договорились продлить контракт игрока. Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2022 года», — сообщает пресс-служба мадридцев.

Сообщалось, что 35-летний хорват согласился на понижение зарплаты. В нынешнем сезоне Модрич провёл за «Реал» 49 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает Модрича в € 10 млн.

Хорватский полузащитник выступает в составе «королевского клуба» с 2012 года. Ранее Модрич играл за «Тоттенхэм», загребское «Динамо» и «Зриньски».

В составе «Реала» Модрич четыре раз выигрывал Лигу чемпионов, дважды побеждал в чемпионате Испании, становился обладателем Кубка и трёх Суперкубков страны, трижды брал Суперкубок УЕФА и четыре раза побеждал на Клубном чемпионате мира.

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