Ханс-Дитер Флик возглавит сборную Германии после Евро-2020. Контракт подписан

Немецкий футбольный союз (DFB) на своём сайте объявил о подписании контракта с бывшим главным тренером «Баварии» Ханс-Дитером Фликом.



Специалист возглавит сборную Германии после окончания предстоящего чемпионата Европы — 2020, который станет последним турниром для нынешнего наставника национальной команды Йоахима Лёва. Контракт Флика будет рассчитан до 2024 года.

Фото: Официальный сайт Немецкого футбольного союза

Флик стал главным тренером «Баварии» в 2019 году. Под его руководством команда в первом же сезоне завоевала требл, став победителем чемпионата Германии, Кубка страны и Лиги чемпионов. В завершившейся кампании-2020/2021 мюнхенцы вновь выиграли Бундеслигу.



Сборной Германии на Евро-2020 предстоит выступить в группе с Францией, Португалией и Венгрией. Ранее была объявлена заявка немецкой команды на турнир.