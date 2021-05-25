Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фомин: не нервничаю из-за того, что кого-то отцепят от сборной

Фомин: не нервничаю из-за того, что кого-то отцепят от сборной
Андрей Панков
Комментарии

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин поделился впечатлениями от сборов национальной команды в Австрии.

«Были тяжёлые нагрузки, сегодня полегче. Цель одна — хорошо подготовиться к турниру. Погода с дождиком приятная, не жарко. Так комфортнее. Особенно когда тяжёлые нагрузки. С Черышевым знакомы. Я играл у его отца в Нижнем Новгороде, есть темы для разговора, уже пообщались. Он смотрел мои игры за «Нижний Новгород», вспоминаем, можем про это говорить.

Евро — что-то особенное, нахожусь в предвкушении, большое событие для игрока. Хочется попасть и поучаствовать. Из-за того, что кого-то отцепят, не нервничаю. Таких мыслей нет. Выхожу на тренировку работать, показывать себя и верить, что всё будет хорошо», — передаёт слова Фомина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Новость по теме
«У меня и похуже бывало». Даниил Фомин — о видео с матом Слуцкого на Жиркова
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021