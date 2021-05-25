Фомин: не нервничаю из-за того, что кого-то отцепят от сборной

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин поделился впечатлениями от сборов национальной команды в Австрии.
«Были тяжёлые нагрузки, сегодня полегче. Цель одна — хорошо подготовиться к турниру. Погода с дождиком приятная, не жарко. Так комфортнее. Особенно когда тяжёлые нагрузки. С Черышевым знакомы. Я играл у его отца в Нижнем Новгороде, есть темы для разговора, уже пообщались. Он смотрел мои игры за «Нижний Новгород», вспоминаем, можем про это говорить.
Евро — что-то особенное, нахожусь в предвкушении, большое событие для игрока. Хочется попасть и поучаствовать. Из-за того, что кого-то отцепят, не нервничаю. Таких мыслей нет. Выхожу на тренировку работать, показывать себя и верить, что всё будет хорошо», — передаёт слова Фомина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 25 мая 2021
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