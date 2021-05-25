Зобнин: о назначении Витории в «Спартак» узнал, посмотрев ролик с шахматами

Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин высказался об изменениях в национальной команде, а также прокомментировал назначение Руя Витории на пост главного тренера красно-белых.



«Смена поколений в сборной чувствуется, команда стала моложе. Много новых ребят, мы должны им передавать тот настрой, который был на чемпионате мира. Для футболиста хорошо, когда он может играть на разных позициях. Для меня это не проблема, могу подстроиться под любую. Понятно, что Черчесов хочет видеть меня в центре, но если надо будет сыграть справа, слева или где-то ещё, то я готов, позиции знаю. Но у нас достаточно таких людей. Не занервничал ли, когда дискомфорт почувствовал Фернандес? Ну, Караваев есть. У нас хорошие футболисты.



О Витории узнал, как и все, — посмотрел ролик с шахматами. Там был португальский флажок — понял, что его назначат. Оценивать его никак не могу, я ведь в сборной, надо здесь успешно выступить. А когда попаду в «Спартак», можно будет говорить. С Джикией не обсуждал это, мы же в сборной, мысли вообще о другом. «Спартак» не обсуждаем здесь», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.