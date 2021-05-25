Иван Сергеев признан лучшим игроком сезона в ФНЛ

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев получил приз лучшему игроку сезона Футбольной национальной лиги.

«Общее собрание ФНЛ утвердило список лауреатов первенства ФНЛ-2020/2021, определённых по итогам голосования главных тренеров и капитанов команд-участниц. Больше всех номинаций — шесть — получили победители ФНЛ «Крылья Советов». Две из них (наряду с призом лучшему бомбардиру турнира) достались нападающему Ивану Сергееву (лучший нападающий и лучший игрок первенства) — 39 матчей, 40 голов, шесть голевых передач.



Антон Зиньковский стал лучшим полузащитником сезона (37 матчей, 10 голов, восемь голевых передач). А наставник самарцев Игорь Осинькин — лучшим тренером ФНЛ сезона-2020/2021. Лучшим вратарём признали голкипера «Алании» Ростислава Солдатенко (40 матчей, 36 пропущенных голов, 17 «сухих» матчей). Приз лучшему защитнику отправится в Нижний Новгород Кириллу Гоцуку (40 матчей, пять голов, девять попаданий в сборную тура)», — сообщает пресс-служба ФНЛ.