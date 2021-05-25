Роман Зобнин: есть большое желание поиграть в Европе

Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин отреагировал на информацию, что он хочет попробовать силы в европейском клубе.



«Я читал, что из-за судейства хочу уехать в Европу, ха-ха. То, что написано, — это неправда. Готов ли уехать? Наверное, да. Всё зависит от предложения, миллион раз это повторял. Плюс интересы клуба, нюансов много. Италия? Давайте не будем об этом, хорошо? Как вариант — да, конечно.



Что касается мечты о Европе, я об этом говорил, от своих слов не отказываюсь. Большое желание поиграть в Европе у меня есть. Если говорить о Кузяеве, я не знаю, какая у него ситуация. Поэтому рассуждать сложно. У меня сейчас другая ситуация, у меня ещё долгий контракт со «Спартаком». Предложений нет ещё, надо хорошо выступить на Евро, чтобы они были», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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