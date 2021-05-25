Флик — о приходе в сборную Германии: всё прошло очень быстро, для меня это неожиданность

Будущий главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик прокомментировал предстоящее назначение в национальную команду, которое состоится после чемпионата Европы — 2020.
«Всё прошло очень быстро, для меня это было неожиданностью. Но я очень счастлив возможности тренировать сборную с осени. Сезон только закончился, и двухлетний опыт работы в «Баварии» помогает мне. Командный дух и отношение футболистов к делу были выдающимися, и я постараюсь перенести это на новую команду. Я в восторге, потому что в сборной находятся игроки высокого уровня, особенно это касается молодых. Так что мы с оптимизмом смотрим на предстоящие турниры — например, Евро-2024.
Сейчас важно, что произойдёт в сентябре. В августе поделюсь с вами всеми деталями. А пока желаю максимального успеха Йоги Лёву, его штабу и команде на Евро-2020. Лёв более чем заслужил яркого завершения карьеры в сборной», — цитирует Флика пресс-служба Немецкого футбольного союза.
- 25 мая 2021
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