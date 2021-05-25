Ловрен: в этом году «Зенит» доказал, что является лучшим клубом России

Защитник «Зенита» Деян Ловрен поздравил болельщиков с днём рождения петербургского клуба.

«Зенит» и Санкт-Петербург: в гармонии 96 лет! Мы отмечаем основание нашего клуба 25 мая. «Зенит» был гордостью и одним из самых ярких символов нашего города на протяжении последних 96 лет. Клуб собрал все виды побед, и вместе мы выиграли все возможные внутренние трофеи, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. В этом году мы выиграли российский чемпионат третий год подряд и доказали, что являемся лучшим футбольным клубом страны, а также обеспечили Санкт-Петербург статусом футбольной столицы России.



Сине-бело-голубой цвет — это сила, которая объединяет миллионы людей по всему миру, и часть поддержки «Зенита» — это совместное пение клубного гимна в начале каждого матча и гармония с этим великим городом. Быть петербуржцем — значит быть сторонником «Зенита». С днём рождения, болельщики «Зенита»!» — написал Ловрен на своей странице в «Инстаграме».