Президент ФНЛ подтвердил информацию об объединении с ПФЛ

Президент Футбольной национальной лиги Александр Алаев подтвердил информацию о предстоящем объединении с Профессиональной футбольной лигой. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».



«В преддверии сезона РФС запросил от клубов информацию и предложения в регламент и другие документы, которые регулируют. Ряд клубов вышел с инициативой, что нужно объединить ПФЛ и ФНЛ. Я оглашал такое предложение перед выборами. Объединение поможет лучше проводить соревнования и раскрывать потенциал команд.



Принято решение об обращении к совету ПФЛ для объединения наших организаций. Также было принято решение внести нормы в устав ФНЛ, которые позволят внести в список участников клубы ПФЛ. Наш устав может принять любой сценарий. Также мы собрали президиум, в который прошли выборы. В состав выбраны Асхабадзе («Факел»), Еремякин («Оренбург»), Кучукаев («Балтика»), Маслов («Торпедо») и Шиленков («Велес»).



Рассчитываем, что завтра ПФЛ рассмотрит этот вопрос на повестке дня. Надеемся на положительное решение. Мы общались с клубами, и сами клубы ПФЛ обращались по этому поводу. Мы решили, что процедура проведения через ФНЛ была бы более верной. В нашей конфигурации на базе ФНЛ за счёт изменений норм регламента и нового руководящего органа клубы ПФЛ смогут войти в состав участников ФНЛ. Это юридическое лицо будет проводить соревнования первого и второго уровня, бывшие ФНЛ и ПФЛ. Никаких изменений в спортивной составляющей не будет. ФНЛ разыграет в 20 команд и два круга. Что касается команд ПФЛ, мы ждём завершения сезона. Завтра будет апелляционный комитет РФС, после этого мы сможем сформировать состав участников и поделить их на группы», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

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