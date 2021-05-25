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«Краснодар» выпустил документальный фильм о своём 13-м сезоне

«Краснодар» выпустил документальный фильм о своём 13-м сезоне
Михаил Рождественский
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25 мая вышел документальный фильм о переломном 13-м сезоне футбольного клуба «Краснодар». В 2020/2021-м «быки» впервые вышли в групповой этап Лиги чемпионов, став одним из самых молодых клубов, которому удалось пробиться в главный футбольный турнир Европы. Из чего складывается путь к мечте?

Об успехах, трудностях и задачах клуба зрители узнают от первых лиц. В съёмках приняли участие руководители ФК «Краснодар», бывший главный тренер Мурад Мусаев и сами игроки. Кроме откровенных интервью, мы увидим краткий обзор на знаковые матчи сезона, вспомним ярчайшие моменты на футбольном поле и даже сможем заглянуть «за кулисы», разделяя эмоции команды до и после игры. Фильм не обходит стороной и острые углы, рассказывая о тяжёлых поражениях, проблемах в кадровом составе, травмах и болезнях футболистов в беспокойный ковидный год. Это история о цене побед, изнанке неудач и важности живой поддержки верных болельщиков. Всем поклонникам футбола предлагаем посмотреть онлайн документальный фильм «Краснодар. От игры к игре».

С 25 мая смотрите документальную ленту «Краснодар. От игры к игре» на сайтах и в приложениях ведущих онлайн-кинотеатров:
Ivi
Premier
MEGOGO
Okko
КиноПоиск
Wink
More.tv

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