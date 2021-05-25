Дзюба признан лучшим футболистом «Зенита» по итогам мая

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба получил приз лучшему игроку месяца по версии болельщиков петербургского клуба.

«Болельщики сине-бело-голубых сделали свой выбор: по итогам последнего месяца весны нападающий «Зенита» набрал 43,27% голосов респондентов, получив вторую индивидуальную награду в минувшем сезоне. Второе место в итоговом опросе занял Андрей Мостовой (25,68%), третье — Сердар Азмун (17,79%)», — сообщает пресс-служба питерцев.



В мае Дзюба провёл две встречи в составе «Зенита», в которых забил шесть мячей и сделал один голевой пас. Форвард оформил покер в ворота «Тамбова» (5:1) в заключительном туре чемпионата России. Дзюба получил награду лучшему игроку месяца во второй раз за сезон.