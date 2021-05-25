«Ливерпуль» не заинтересован в покупке Кабака за € 18 млн

«Ливерпуль» не собирается выкупать защитника «Шальке» Озана Кабака за € 18 млн, сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Если английский клуб не достигнет прогресса в переговорах с «Шальке», Кабак вёрнется в Германию после аренды.

Ранее сообщалось, что руководство мерсисайдского клуба довольно профессиональным прогрессом игрока сборной Турции и хочет активировать опцию выкупа Кабака у немецкого клуба.



Напомним, Кабак перешёл в «Ливерпуль» из «Шальке» в зимнее трансферное окно на правах аренды. В нынешнем сезоне защитник принял участие в девяти матчах за мерсисайдский клуб и не отметился результативными действиями.

Отметим, что «Ливерпуль» завершает переход центрального защитника «РБ Лейпциг» и молодёжной сборной Франции Ибраимы Конате.