Будущее Роналду в «Ювентусе» зависит от того, останется ли Пирло

Будущее Криштиану Роналду в «Ювентусе» по-прежнему находится в подвешенном состоянии. Переговоры 36-летнего португальца и туринского клуба запланированы на ближайшее лето, информирует Sky Sports.

По данным источника, решение Роналду и «Ювентуса» о дальнейшем сотрудничестве будет зависеть от того, останется ли Андреа Пирло на посту главного тренера команды, а Фабио Паратичи — в должности спортивного директора. Если Пирло и Паратичи покинут структуру «старой синьоры», то вероятность ухода Роналду возрастёт.

Действующий контракт Криштиану с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года.

Ранее сообщалось, что португалец готов пойти на снижение зарплаты ради возвращения в «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 2003 по 2009 год.

В «Ювентус» Криштиану перешёл летом 2018 года после девяти лет в мадридском «Реале». В сезоне-2020/2021 форвард провёл 33 матча в чемпионате Италии и забил 29 голов, став лучшим бомбардиром завершившегося розыгрыша Серии А.