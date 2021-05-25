Будущее Роналду в «Ювентусе» зависит от того, останется ли Пирло

Будущее Криштиану Роналду в «Ювентусе» по-прежнему находится в подвешенном состоянии. Переговоры 36-летнего португальца и туринского клуба запланированы на ближайшее лето, информирует Sky Sports.
По данным источника, решение Роналду и «Ювентуса» о дальнейшем сотрудничестве будет зависеть от того, останется ли Андреа Пирло на посту главного тренера команды, а Фабио Паратичи — в должности спортивного директора. Если Пирло и Паратичи покинут структуру «старой синьоры», то вероятность ухода Роналду возрастёт.
Действующий контракт Криштиану с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года.
Ранее сообщалось, что португалец готов пойти на снижение зарплаты ради возвращения в «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 2003 по 2009 год.
В «Ювентус» Криштиану перешёл летом 2018 года после девяти лет в мадридском «Реале». В сезоне-2020/2021 форвард провёл 33 матча в чемпионате Италии и забил 29 голов, став лучшим бомбардиром завершившегося розыгрыша Серии А.
- 25 мая 2021
-
18:10
-
18:09
-
18:02
-
17:47
-
17:41
-
17:39
-
17:20
-
17:20
-
17:16
-
16:59
-
16:56
-
16:48
-
16:46
-
16:36
-
16:24
-
16:12
-
16:07
-
15:56
-
15:44
-
15:39
-
15:29
-
15:25
-
15:19
-
15:09
-
15:01
-
14:25
-
14:23
-
14:22
-
14:16
-
14:08
-
14:00
-
13:59
-
13:52
-
13:48
-
13:22