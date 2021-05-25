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Стали известны претенденты на звание лучшего игрока АПЛ в мае

Стали известны претенденты на звание лучшего игрока АПЛ в мае
Никита Сербаков
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Объявлены имена претендентов на приз лучшему игроку мая в английской Премьер-лиге. Список номинантов на награду пресс-служба АПЛ опубликовала на официальном сайте лиги.

За звание лучшего игрока месяца поборются:

  • Гарет Бэйл («Тоттенхэм Хотспур») — 5 голов в 5 матчах;
  • Алисон Бекер («Ливерпуль») — 5 побед в 5 матчах, 3 встречи «на ноль», победный гол в матче с «Вест Бромвич Альбион»;
  • Кристиан Бентеке («Кристал Пэлас») — 4 гола в 5 матчах;
  • Садио Мане («Ливерпуль») — 3 года и 2 голевые передачи в 5 матчах, именно его голы принесли победу мерсисайдцам в последнем туре и позволили команде выйти в Лигу чемпионов;
  • Николя Пепе («Арсенал») — 5 забитых мячей в 4 матчах;
  • Арон Ремсдейл («Шеффилд Юнайтед») — в 5 матчах голкипер совершил 25 спасений собственных ворот, дважды сохранив свои ворота на замке;
  • Родриго Морено («Лидс Юнайтед») — 4 гола и одна результативная передача в 5 матчах;
  • Джозеф Уиллок («Ньюкасл Юнайтед») — 4 гола в 4 матчах.

Видео гола Алисона Бекера в ворота «Вест Бромвича»

В голосовании участвуют болельщики, капитаны всех клубов АПЛ и экспертная группа. Результаты будут объявлены на следующей неделе.

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