Стали известны претенденты на звание лучшего игрока АПЛ в мае
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Объявлены имена претендентов на приз лучшему игроку мая в английской Премьер-лиге. Список номинантов на награду пресс-служба АПЛ опубликовала на официальном сайте лиги.
За звание лучшего игрока месяца поборются:
- Гарет Бэйл («Тоттенхэм Хотспур») — 5 голов в 5 матчах;
- Алисон Бекер («Ливерпуль») — 5 побед в 5 матчах, 3 встречи «на ноль», победный гол в матче с «Вест Бромвич Альбион»;
- Кристиан Бентеке («Кристал Пэлас») — 4 гола в 5 матчах;
- Садио Мане («Ливерпуль») — 3 года и 2 голевые передачи в 5 матчах, именно его голы принесли победу мерсисайдцам в последнем туре и позволили команде выйти в Лигу чемпионов;
- Николя Пепе («Арсенал») — 5 забитых мячей в 4 матчах;
- Арон Ремсдейл («Шеффилд Юнайтед») — в 5 матчах голкипер совершил 25 спасений собственных ворот, дважды сохранив свои ворота на замке;
- Родриго Морено («Лидс Юнайтед») — 4 гола и одна результативная передача в 5 матчах;
- Джозеф Уиллок («Ньюкасл Юнайтед») — 4 гола в 4 матчах.
Видео гола Алисона Бекера в ворота «Вест Бромвича»
В голосовании участвуют болельщики, капитаны всех клубов АПЛ и экспертная группа. Результаты будут объявлены на следующей неделе.
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