«Фиорентина» объявила о назначении Дженнаро Гаттузо на пост главного тренера клуба.

«Добро пожаловать, Дженнаро Гаттузо», — говорится в сообщении пресс-службы «фиалок».

На посту главного тренера «Фиорентины» Гаттузо сменит Джузеппе Якини, который возглавил команду в марте текущего года. Ранее специалист уже тренировал «фиалок». Он возглавил команду в 2019 году, а в ноябре 2020 года был уволен.

Напомним, последним местом работы Гаттузо был «Наполи», который тренер покинул по окончании сезона-2020/2021. В предстоящем сезоне «Наполи» сыграет в групповом этапе Лиги Европы. «Фиорентина» по итогам сезона-2020/2021 заняла 13-е место в Серии А.

В составе «Фиорентины» выступает российский нападающий Александр Кокорин.