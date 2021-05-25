«Фиорентина» объявила о назначении Дженнаро Гаттузо на пост главного тренера
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«Фиорентина» объявила о назначении Дженнаро Гаттузо на пост главного тренера клуба.
«Добро пожаловать, Дженнаро Гаттузо», — говорится в сообщении пресс-службы «фиалок».
На посту главного тренера «Фиорентины» Гаттузо сменит Джузеппе Якини, который возглавил команду в марте текущего года. Ранее специалист уже тренировал «фиалок». Он возглавил команду в 2019 году, а в ноябре 2020 года был уволен.
Напомним, последним местом работы Гаттузо был «Наполи», который тренер покинул по окончании сезона-2020/2021. В предстоящем сезоне «Наполи» сыграет в групповом этапе Лиги Европы. «Фиорентина» по итогам сезона-2020/2021 заняла 13-е место в Серии А.
В составе «Фиорентины» выступает российский нападающий Александр Кокорин.
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