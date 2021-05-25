«Шахтёр» объявил о назначении Де Дзерби на пост главного тренера

Итальянский специалист Роберто Де Дзерби, ранее работавший на тренерском мостике «Сассуоло», возглавил донецкий «Шахтёр». Стороны подписали контракт сроком на два года, информирует официальный сайт «горняков».
Де Дзерби уже прибыл в Киев, где на данный момент базируется «Шахтёр», для встречи с президентом «горняков» Ринатом Ахметовым и ознакомлением с инфраструктурой клуба.
По данным СМИ, Де Дзерби хочет взять с собой в «Шахтёр» нескольких игроков из «Сассуоло». Интерес «горняков» журналисты приписывают полузащитнику Мануэлю Локателли, защитнику Марлону и нападающему Жереми Бога.
Ранее сообщалось, что контракт Де Дзерби с «Шахтёром» будет рассчитан на два года с возможностью продления соглашения ещё на один год. По неофициальным данным, специалист будет получать в клубе зарплату в размере € 2 млн за сезон.
- 25 мая 2021
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