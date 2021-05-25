Уилфрид Заха заинтересовал «Тоттенхэм» и «Эвертон». Нынешний клуб оценивает его в € 50 млн

Нападающий «Кристал Пэлас» и сборной Кот-д'Ивуара Уилфрид Заха в летнее трансферное окно может сменить клуб.



Как сообщает Goal.com, в его приобретении заинтересованы два клуба английской Премьер-лиги — «Тоттенхэм Хотспур» и «Эвертон». Потенциальная сделка оценивается в € 50 млн. Контракт 28-летнего ивуарийца заканчивается летом 2023 года, однако он уже заявил, что точно не будет его продлевать, поэтому «стекольщикам» выгодно продать нападающего именно ближайшим летом.



В АПЛ сезона-2020/2021 Уилфрид провёл за «Кристал Пэлас» 30 матчей, забил 11 голов и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 45 млн.

В начале карьеры Заха выступал за «Манчестер Юнайтед», но закрепиться в основной команде «красных дьяволов» не сумел. Именно из стана «МЮ» в 2015 году за € 3,8 млн он перешёл в «Кристал Пэлас».