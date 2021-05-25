Килиан Мбаппе привился от коронавируса
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе сообщил, что привился от коронавирусной инфекции.
Фото можно посмотреть на странице Килиана Мбаппе в «Инстаграме».
В минувшем сезоне Мбаппе принял участие в 31 матче французской Лиги 1, забил 27 голов и отдал семь результативных передач.
Ранее сообщалось, что французский «Пари Сен-Жермен» не может договориться о продлении контракта с Мбаппе. Клуб готов продать форварда за € 120-150 млн. Отметим, что парижане рассчитывали получить за футболиста до € 200 млн. В услугах Мбаппе заинтересован мадридский «Реал».
Напомним, Мбаппе попал в заявку сборной Франции на предстоящий чемпионат Европы. Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, но был перенесён из-за пандемии коронавируса.
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