Килиан Мбаппе привился от коронавируса

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе сообщил, что привился от коронавирусной инфекции.

Фото можно посмотреть на странице Килиана Мбаппе в «Инстаграме».



В минувшем сезоне Мбаппе принял участие в 31 матче французской Лиги 1, забил 27 голов и отдал семь результативных передач.



Ранее сообщалось, что французский «Пари Сен-Жермен» не может договориться о продлении контракта с Мбаппе. Клуб готов продать форварда за € 120-150 млн. Отметим, что парижане рассчитывали получить за футболиста до € 200 млн. В услугах Мбаппе заинтересован мадридский «Реал».

Напомним, Мбаппе попал в заявку сборной Франции на предстоящий чемпионат Европы. Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, но был перенесён из-за пандемии коронавируса.