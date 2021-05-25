Мохамед Салах признан лучшим игроком «Ливерпуля» в сезоне

Нападающий Мохаммед Салах был признан болельщиками лучшим игроком «Ливерпуля» в сезоне-2020/2021.



Египтянин получил награду по итогам опроса на официальном сайте мерсисайдцев. Бразильский полузащитник Фабиньо занял в голосовании второе место, а защитник Натаниэль Филлипс стал третьим.



«Хочу сказать вам большое спасибо за то, что вы проголосовали за меня, я очень горжусь этим и скоро снова увижу вас», — прокомментировал нападающий получение награды.



В завершившемся сезоне Мохамед Салах провёл 37 матчей в английской Премьер-лиге, забил 22 гола и стал автором пяти результативных передач. 28-летний нападающий всего на один забитый мяч отстал от форварда «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейна в гонке лучших бомбардиров АПЛ.

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