Мохамед Салах признан лучшим игроком «Ливерпуля» в сезоне
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Нападающий Мохаммед Салах был признан болельщиками лучшим игроком «Ливерпуля» в сезоне-2020/2021.
Египтянин получил награду по итогам опроса на официальном сайте мерсисайдцев. Бразильский полузащитник Фабиньо занял в голосовании второе место, а защитник Натаниэль Филлипс стал третьим.
«Хочу сказать вам большое спасибо за то, что вы проголосовали за меня, я очень горжусь этим и скоро снова увижу вас», — прокомментировал нападающий получение награды.
В завершившемся сезоне Мохамед Салах провёл 37 матчей в английской Премьер-лиге, забил 22 гола и стал автором пяти результативных передач. 28-летний нападающий всего на один забитый мяч отстал от форварда «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейна в гонке лучших бомбардиров АПЛ.
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