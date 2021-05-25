Сульшер рассказал о выборе состава на финал Лиги Европы

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал о процессе подготовки команды к финалу Лиги Европы.
«Мы хорошо подготовились. Антони Марсьяль не успел восстановиться к этому матчу, как и Фил Джонс. Гарри Магуайр сегодня только начинает пробежки по бровке. Вероятно, он попытается помочь нам завтра и внести какой-то вклад в успех. В остальном наш состав выглядит достойно.
Всегда сложно оставлять игроков вне состава. Финал — награда за всё, что ты делал по ходу сезона. Если мне надо выбрать кого-то из двух футболистов на одну позицию, в конце сезона всё решает их текущее состояние. Сегодгня проведем последнюю тренировку и уже после неё сформируем стартовый состав на завтра.
Думаю, когда игроки почувствовали вкус успеха, дальше ситуация может складываться по двум сценариям. Можно либо успокоиться и наслаждаться былыми успехами, либо ощутить ещё больший голод, который всегда будет только усиливаться. Наши футболисты работают вместе полтора года. Следующий шаг для них — получить удовольствие от матча такого калибра», — приводит слова Сульшера официальный сайт УЕФА.
В среду, 26 мая, в Гданьске (Польша) состоится финальный матч Лиги Европы «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи — в 22:00 мск.
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