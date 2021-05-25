В ЦСКА сообщили о состоянии Бактиёра Зайнутдинова
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Полузащитник московского ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов перенёс операцию. Ранее главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов сообщил, что футболист отправился в Германию.
«Полузащитник ПФК ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов перенёс малоинвазивное вмешательство в связи с травмой паха. О возвращении игрока в строй будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.
В последний раз Зайнутдинов выходил на поле 17 марта в матче с «Зенитом» (2:3). В конце месяца сообщалось, что он выбыл не меньше чем на две недели, однако по итогу игрок пропустил остаток сезона. Всего в завершившемся розыгрыше Российской Премьер-Лиги 23-летний хавбек провёл 22 матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
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